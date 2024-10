Perché Spalletti non ha convocato Zaccagni in Nazionale

Il gruppo dei giocatori dell’Italia convocati da Luciano Spalletti. Segno che il ct vuole ripartire con un nuovo ciclo, voltare pagina e creare una nuova era azzurra. Possibilmente fatta di trofei e successi. Già a partire dalla sfida di domani 10 ottobre contro il Belgio del ct italiano Tedesco, contro il quale l’Italia giocherà il terzo turno di Nations League. Poi, giovedì alla stessa ora, affronterà Israele.

- Per queste due partite Spalletti ha lasciato a casa nomi importanti come Zaccagni e Chiesa, a far discutere è stata anche l’esclusione di Politano. Alla vigilia della sfida col Belgio, il ct ha spiegato così le sue scelte parlando in conferenza stampa: “non sta bene,ha chiesto lui di rimanere fuori perché ha un problema da sistemare.era tra i pre-convocati, ho chiamato altri due giocatori che sono giovani come lui e che hanno dimostrato di saper star bene in campo; mentreha iniziato a giocare ora ma mi piace tantissimo".