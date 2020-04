Arrivato a Roma a gennaio, ha già capito che la rivalità tra le due squadre della capitale è forte, fortissima. In una lunga intervista concessa su Instagram a Marca, l'esterno giallorosso Carles Perez ha raccontato questo aspetto della sua esperienza in Italia: "La rivalità con la Lazio è impressionante. A Barcellona il calcio è sentito, ma niente a che vedere con quello che accade tutti i giorni qui in città. La gente è pazza per il calcio".