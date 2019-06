La Serie C volge al termine, con le ultime due sfide valide per la promozione che sono arrivate all'atto conclusivo. Con il pareggio di ieri sera tra Piacenza e Trapani, infatti, si è chiuso il turno di andata, con le squadre pronte a sfidarsi tra oggi e la prossima settimana negli ultimi, decisivi, 90 minuti. Il turno di andata si è chiuso in entrambi i casi con un pareggio che lascia aperte tutte le prospettive in vista del ritorno che sancirà le ultime due promosse in Serie B dopo Entella, Pordenone e Juve Stabia.



LE FAVORITE - Parte certamente coi favori del pronostico la Triestina, capace di pareggiare segnando due reti sull'ostico campo del Pisa. Un risultato il 2-2 che, comunque, non chiude le porte a nessuna delle due squadre, anche se gli uomini di Pavanel, considerato anche l'ottimo percorso stagionale, hanno certamente tutte le possibilità di centrare una promozione che è stata accarezzata anche durante la regular season. Moscardelli permettendo, ovviamente, con l'ex Bologna pronto a dare il tutto per tutto per regalare la promozione al suo Pisa. Discorso valevole anche per il Piacenza, che la Serie B l'ha persa all'ultimo minuto dell'ultima giornata, con il gol dell'Entella che ha sancito i playoff per la squadra emiliana, promossa per 89 minuti. Il Piacenza, però, nonostante il deludente 0-0 interno con il Trapani resta la squadra più accreditata alla promozione, con i siciliani che nonostante il fattore campo dovranno cercare di compiere un'impresa. IL PROGRAMMA - Il programma sarà aperto con il match di ritorno tra Triestina e Pisa oggi alle 18.30. Chiuderanno la stagione di C Trapani e Piacenza sabato prossimo alle 20.30 con il match di ritorno.