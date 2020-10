Come racconta La Gazzetta dello Sport, questa sera - Polonia-Italia, 20.45 a Danzica per il girone di Nations League - sarà una partita molto importante per Bonucci e Chiellini, ma anche per Gigio Donnarumma. Scrive il quotidiano "Donnarumma gioca per consolidare il ruolo, Bonucci e Chiellini - se ce ne fosse bisogno - lo status. La candidatura a giocare da titolari l’ultimo grande torneo insieme. Bonucci vede da vicino il traguardo delle cento presenze, stasera raggiunge Zambrotta a 98, mentre Chiellini tocca le 105 e fa un altro passo verso Zoff (112). Sulla pietra della loro coppia Mancini iniziò a edificare l’Italia alla sua prima ufficiale a Bologna, proprio contro la Polonia, e il muro funzionò ancora meglio un mese dopo, a Chorzow".