L'Inter potrebbe decidere di puntare su Emiliano Viviano. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come Berni non dia ai nerazzurri le giuste garanzie come terzo portiere.



“Arriva Viviano in prova Il portiere svincolato ha sostenuto le visite: il club si è preso due giorni per decidere se ingaggiarlo presa qualche giorno per decidere se metterlo sotto contratto fino a fine stagione. Il problema non è il recupero di Handanovic, lo sloveno per la Samp sarà sicuramente pronto, e neanche il rendimento di Padelli. Il punto è che dietro Padelli oggi ci sono Berni, che non gioca una partita da 7 anni, e il 17enne della Primavera, Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista nerazzurro Dejan. Viviano interista lo è stato per sbaglio. Nell’estate 2011 il Bologna sbagliò a compilare la busta della comproprietà e il portiere finì ai nerazzurri, con cui però non ha mai giocato una partita. Fu ceduto subito al Genoa. A 34 anni potrebbe anche rischiare di esordire”.