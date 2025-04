Potenza-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Potenza - Catania in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Entrambe già matematicamente ai Playoff,si affrontano nell'ultima giornata del Girone C di Serie C con l'obiettivo di garantirsi il miglior piazzamento possibile nella poule promozione. Etnei avanti di un punto in classifica rispetto ai lucani e chiamati a blindare il quinto posto finale dagli attacchi della squadra di De Giorgio e del Benevento, appaiato in graduatoria al sesto posto proprio ai prossimi avversari della squadra di Toscano.Tutto su Potenza-Catania: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming della partita.Potenza-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e in chiaro - in Sicilia - su Telecolor (11 del digitale terrestre).

Potenza-Catania, in diretta streaming, sarà visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.