Il derby Everton-Liverpool (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la sesta giornata di campionato nella Premier League inglese. I Reds allenati da Klopp sono sesti in classifica con 8 punti, 5 in più dei "cugini" penultimi a quota 3. In panchina c'è il centrocampista brasiliano Arthur, arrivato nell'ultimo giorno di mercato estivo dalla Juventus.



Alle ore 16 il West Ham di Scamacca fa visita al Chelsea, mentre il Tottenham di Conte riceve il Fulham. Turni interni anche per Newcastle e Wolverhampton, rispettivamente contro Crystal Palace e Southampton. Dopo aver esonerato l'allenatore Parker in seguito alla sconfitta per 9-0 ad Anfield, il Bournemouth è impegnato sul campo del Nottingham Forest. Trasferta anche per il Leeds a Brentford.



Alle ore 18.30 i campioni in carica del Manchester City giocano in casa dell'Aston Villa.

Domenica pomeriggio si chiude con Brighton-Leicester e la grande sfida tra il Manchester United e l'Arsenal.