Premier League LIVE dalle 20:30: in campo Tottenham-Manchester City e Arsenal. Alle 21:15 il Liverpool

AFP via Getty Images

Dopo le quattro partite del martedì, continua il 27° turno di Premier League con altre cinque gare, tra cui Tottenham-Manchester City e Liverpool Newscastle, in attesa di West Ham-Leicester di giovedì 27 febbraio che chiuderà la giornata alle ore 21:00.

Alle 20:30 il Brentford ospita l'Everton, mentre i citizens andranno in casa degli Spurs per cercare la vittoria dopo la pesante sconfitta contro il Liverpool. L'obiettivo è riscavalcare il Chelsea al quarto posto, dopo il 4-0 degli uomini di Enzo Maresca sul Southampton. In campo anche Nottingham-Arsenal, con gli ospiti che proveranno ad allungare.

Alle 21:15 spazio al Liverpool che riceve il Newcastle con la grande opportunità di allungare almeno su una tra Nottignham e Arsenal, distante, al momento, 11 punti, anche se con una partita in meno.

