Pres. Federcalcio albanese: "Broja al Milan? Da milanista sarei doppiamente felice"

Getty Images

è da qualche anno sul taccuino dele in, patria dell'attaccante classe 2001, spingono per il suo approdo in rossonero. Lo fa in prima persona anche il numero uno della Federcalcio locale: ""., presidente della Federazione albanese, non nasconde la sua fede per i rossoneri e garantisce per il talento del ragazzo di proprietà del- In un'intervista concessa a Sportitalia, Duka ha parlato così di Broja: "È sicuramente uno dei più grandi talenti dell’intera storia del calcio albanese. Io sono un milanista e se dovesse arrivare a Milanello sarei doppiamente felice. Sarebbe senza dubbio il colpo migliore e più forte che il Milan possa fare sul mercato estivo. Il ragazzo ha delle doti incredibili e penso non abbia ancora dimostrato cosa può fare. Ha bisogno di giocare a livello di club e penso che Serie A e Milan rappresentino un’ottima occasione per lui per salire ai vertici del calcio europeo. Sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa. Sono convinto che sia pronto per provare un’esperienza nel calcio italiano e se accadrà credo che sarà un successo".

BROJA: "MILAN SECONDO SOLO AL REAL MADRID, SE MI CHIAMA IBRAHIMOVIC..."

- Recentemente, lo stesso Broja aveva strizzato l'occhio al Milan: "E' un grande club e io sono un grande tifoso di Ibrahimovic".