Alessandro Dal Canto, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A Tim. Tema? La semifinale scudetto, naturalmente, contro l'Inter. "Il nostro è stato un percorso fatto di difficoltà, ma è normale per questi ragazzi".



IL SOGNO - "Il percorso ci ha fatto attraversare dei momenti anche di alto livello. La partita più bella? Il Derby di ritorno (vinto all'ultimo minuto in trasferta, ndr), ma le squadre che arrivano in fondo se lo sono meritate".



MOTIVAZIONE - "Il calcio è formato chiaramente da tanto altro, alle volte conta arrivare a momento giusto in buone condizioni. Penso a ragazzi come Bettella e Zaniolo dell'Inter, possono dire la loro. Un ragazzo oggi deve capire che per arrivare al risultato deve far fatica, la cosa nei ragazzi di oggi manca è questa. Non perché sia meglio o peggio, la vita è cambiata. Un giocatore giovane deve percepire che avrà qualcosa di buono solo con la fatica".