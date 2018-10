Un quarto d’ora di gioco, poi il cambio. Naby Keita, mr 51 milioni di euro, aspettato per un anno da Klopp e il suo Liverpool, ieri si è accasciato sul prato del San Paolo, con i sanitari che sono subito accorsi in suo aiuto. Situazione delicata, tanto che che il giocatore guineano è stato subito portato all’ospedale Cardarelli di Napoli.





SCHIENA O CUORE? - Jurgen Klopp, al termine del match, ha così parlato del suo numero 8: “Non sappiamo cosa abbia Keita ma credo sia un brutto problema alla schiena”; ma la realtà sembra essere un’altra, con problemi di natura cardiaca. Condizioni delicate, da tenere sotto osservazione, con l’equipe del professor Ciro Mauro, cardiologo e luminare in materia, che se ne sta occupando: come scrive La Stampa, i primi esami hanno dato esito negativo, ma restano da capire le cause del problema (stato confusionale e difficoltà a respirare): Keita potrebbe rimanere qualche giorno ricoverato a Napoli.