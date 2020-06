. Secondo l'Equipe, iIl campione brasiliano lascia il club dopo aver vinto tanto: 7 campionati (tutti tranne l'edizione 2016-17), 7 Supercoppe francesi, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia. Manca solo la Champions League ma c'è ancora tempo per rifarsi nei prossimi mesi. Perché, secondo quanto appreso, Thiago estenderà il suo contratto di un paio di mesi per concludere la stagione agonistica.Dicevamo che il club campione di Francia non ha intenzione di rinnovare il contratto del difensore brasiliano, a meno di un colpo di scena firmato da Leonardo. Al momento però non ci sono avvisaglie di un dietrofront, la strada è ormai tracciata.Per la delusione di un Thiago Silva desideroso di andare ancora avanti con la maglia del Psg di cui è anche capitano. Thiago Silva, Covid-19 a parte, negli ultimi tempi, ha dovuto fare spesso i conti con degli infortuni e questo potrebbe rappresentare un problema per il suo futuro più immediato. E il Milan? Osserva sornione, fiuta l'occasione ma al momento è ancora freddo.. Ma il sentimento non basta, servono anche le condizioni:- Non vi sono dubbi sul fatto che da svincolato Thiago Silva rappresenterebbe una opzione molto interessante per molti.All'agente del giocatore, Paulo Tonietto, sono arrivate anche delle proposte milionarie dalla Cina ma la priorità di Silva è quella di rimanere in Europa. Prevarrà il cuore rossonero o l'amicizia con Carlo Ancelotti?