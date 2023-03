Leo Messi ha fatto un bilancio della sua esperienza al Psg: "Il primo anno non è stato facile per un discorso di ambientamento, ma questa stagione è iniziata diveramente e ora mi sento bene - ha detto ai canali ufficiali - l'addio al Barcellona è arrivato perché era il momento di cambiare qualcosa con l'ambizione di vincere in un altro club".



CHAMPIONS - "Proveremo a ribaltare la gara col Bayern Monaco per andare ai quarti, è importante arrivare a questa sfida dopo aver vinto con Lille e Marsiglia. In Germania ci giochiamo tutto, sappiamo che è difficile ma abbiamo tutte le qualità per ribaltare il risultato".