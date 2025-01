Quando può debuttare Kvaratskhelia col Psg

La cessione era nell’aria, e alla fine è arrivata: nella serata di venerdì 17 gennaio Khvicha Kvaratskhelia è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. A confermare l’acquisto è stato il comunicato ufficiale del club francese: “. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club”. Contratto fino al 2029, l’ingaggio è più del doppio di quello che percepiva a Napoli.

- L'attaccante georgiano chiude un capitolo e volta pagina, è pronto a iniziare una nuova avventura al Psg col quale aveva già un accordo verbale da tempo. Il giocatore si è messo subito a disposizione di Luis Enrique, che sta studiando una strategia per farlo rendere al meglio:. Se non dovesse esordire a meno di 24 ore dal suo arrivo a Parigi, la prossima data utile è mercoledì 22 gennaio in Champions League contro il Manchester City al Parco dei Principi, davanti ai suoi nuovi tifosi.

- Dopo la firma sul contratto e l'ufficialità del trasferimento queste sono state le prime parole di Kvaratskhelia da nuovo giocatore del Psg: ". Molte vittorie e soprattutto questo tanto desiderato Scudetto, il titolo di campioni che questa città ha sognato per tanti anni”. E ora inizia una nuova avventura al Psg: “È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori".

- Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi è entusiasta del nuovo acquisto: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain. Khvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale:. Khvicha era così determinato a far parte del nostro grande club... So che raggiungerà tutti i suoi obiettivi con noi. Siamo contenti di rafforzare la nostra rosa e di continuare a rendere la squadra la stella del Paris Saint-Germain".