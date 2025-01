Perché il Napoli ha venduto Kvaratskhelia al Psg

AFP via Getty Images

La cessione era nell’aria, e alla fine è arrivata: nella serata di venerdì 17 gennaio. A confermare l’acquisto è stato il comunicato ufficiale del club francese: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club”. Contratto fino al 2029, l’ingaggio è più del doppio di quello che percepiva a Napoli.

- Più la trattativa per il rinnovo del contratto non si sbloccava, e più il presidente De Laurentiis si convinceva a vedere Kvaratskhelia., dopo aver rifiutato 120 milioni in estate. Sei mesi dopo Kvara è andato via a cifre più basse, il giocatore voleva lasciare l’Italia e per trovare nuovi stimoli, l’accordo verbale col Psg c’era da tempo e aspettava solo che i due club trovassero l’intesa.

- Il presidente del Psg Al-Khelaifi ha commentato così l’acquisto di Kvaratskhelia: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain.Khvicha era così determinato a far parte del nostro grande club... So che raggiungerà tutti i suoi obiettivi con noi. Siamo contenti di rafforzare la nostra rosa e di continuare a rendere la squadra la stella del Paris Saint-Germain”.