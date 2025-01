Quanto guadagna il Napoli dalla cessione di Kvaratskhelia al Psg

Dopo Osimhen, dopo Spalletti e dopo Giuntoli, il Napoli ha perso un altro pezzo di quello scudetto conquistato due anni fa dominando per tutta la stagione. Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Psg, l’annuncio è arrivato nella serata di venerdì 17 gennaio con un comunicato ufficiale del club francese: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia - si legge sul sito del club - Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club”.



QUANTO GUADAGNA KVARATSKHELIA AL PSG

- Il primo approccio tra il Psg e il Napoli c’era stato in estate, quando i francesi avevano messo 120 milioni sul piatto. Per De Laurentiis non bastavano. E non se n’è fatto niente.. Il georgiano aveva il contratto in scadenza a giugno 2026, il Napoli non voleva rischiare di perderlo a zero e neanche gestirlo come Osimhen (in prestito secco al Galatasaray).

- Così ha deciso di ricavare il massimo possibile in questo momento, con Kvara che ha voltato pagina dopo aver salutato Napoli: “. Molte vittorie e soprattutto questo tanto desiderato Scudetto, il titolo di campioni che questa città ha sognato per tanti anni”. E ora inizia una nuova avventura al Psg: “È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori”.