Quanto guadagna Kvaratskhelia al Psg

Dopo Osimhen, dopo Spalletti e dopo Giuntoli, il Napoli ha perso un altro pezzo di quello scudetto conquistato due anni fa dominando per tutta la stagione. Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Psg, l’annuncio è arrivato nella serata di venerdì 17 gennaio con un comunicato ufficiale del club francese: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia- si legge sul sito del club - Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club”.

- Kvaratskhelia aveva deciso da tempo di lasciare il Napoli, la trattativa per il rinnovo del contratto andava avanti da un po’ ma senza segnali significativi che potessero far pensare alla firma: anzi, le parti erano lontane su ingaggio e cifra dell’eventuale clausola rescissoria, così anche il presidente De Laurentiis si è convinto do far partire il georgiano di fronte all’importante offerta del Psg.

- Così Kvara saluta il Napoli e volta pagina: “Sono arrivato qui come un ragazzino che pochi conoscevano e ora lascio questo posto come uomo portando con me l’amore di tante persone.”. E ora inizia una nuova avventura al Psg: “È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori”.