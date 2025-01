Come può giocare Kvaratskhelia nel Psg

Dopo un lungo tira e molla il Psg è riuscito a portarsi a casa, decisiva la volontà del giocatore che aveva deciso già da tempo di lasciare il Napoli. Conte era riuscito a convincerlo a rimanere in estate, ma non ha potuto fare nulla nella sessione di mercato di gennaio durante la quale il georgiano aveva manifestato più volte il desiderio di cambiare aria.

- Dopo averci già provato in estate vedendo respinta una proposta da 120 milioni di euro, il club francese ha fatto un investimento importante per convincere il presidente De Laurentiis a far partire Kvara, un acquisto importante considerando anche che arriva a metà stagione., Luis Enrique gli darà un ruolo centrale e bisognerà capire solo come verrà schierato in campo e chi rischia il posto.- Al Napoli era un titolare fisso, in Francia parte come prima scelta largo a sinistra ma non è escluso che l'allenatore possa fare un po' di turnover quando necessario, considerando che sono in corsa per la qualificazione ai playoff di Champions (e vorrebbe dire partite in più da giocare). Da quella parte le soluzioni non mancano: la prima alternativa a Kvaratskhelia è, francese classe 2002 titolare finora con 11 gol e 3 assist in 26 partite giocate; non è escluso che Luis Enrique li possa provare insieme uno a destra e l'altro a sinistra. Gli altri esterni offensivi in rosa sono