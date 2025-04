Quando si possono recuperare le partite di Serie A? Il calendario e il nodo Fiorentina in Conference League

AFP via Getty Images

Le ultime quattro partite di Serie A nel programma della 33esima giornata di campionato, ovvero, come tutte le partite di tutti i campionati italiani dalla Serie A alla Serie D compresa la Primavera 1,Vediamo, in attesa di comunicazioni ufficiai,del massimo campionato italiano. Tre di queste quattro non presentano particolari elementi di criticità, dato che, a patto unicamente di non sovrapporsi a livello di orario con le semifinali di Coppa Italia tra Inter e Milan (mercoledì 23 aprile) e tra Bologna ed Empoli (giovedì 24 aprile, entrambe alle 21). Da tenere in considerazione il fatto che nella 34esima di campionato Lazio-Parma e Como-Genoa sono previste sabato 26 aprile, cosa che complica il recupero delle gare di crociati, rossoblù e biancocelesti in questi giorni

Più difficile, anche se non impossibile, ricalendarizzare, per via del fatto che. L'eventuale finale di Conference League per la squadra di Palladino sarebbe in programma mercoledì 28 maggio. Nulla, in ogni caso, vieta di recuperare le quattro partite in questione in giorni diversi e anche lontani nel tempo.