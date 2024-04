Quante e quali squadre hanno la seconda stella in Italia

Dieci Scudetti = una stella, venti Scudetti = due e così via. Questo il semplice calcolo da tenere a mente quando ci si chiede quante e quali squadre in Italia possano sfoggiare una stella sul proprio stemma, o addirittura due. Si tratta infatti di una lista ristrettissima di formazioni.



UNA... QUASI DUE - Solo Juve, Inter, e Milan possono vantarsi di aver vinto almeno dieci Scudetti in Serie A e hanno una stella. Le due milanesi sono a 19 ma la squadra di Inzaghi è a un passo dal ventesimo titolo e dalla seconda stella da apporre sulla propria maglia già dal 2024/2025. I nerazzurri si mettono nella scia della Juve che dispone di ben 3 stelle dal 2014, anno in cui arrivò il 30esimo Scudetto. I bianconeri sono ad oggi a 36 titoli nazionali, a -4 dalla quarta stella.