Quanti trofei ha vinto Ancelotti? Il palmarès

… E sono 27. Con l’ultima Supercoppa di Spagna Carlo Ancelotti ha vinto il 27º titolo in carriera, l’11º sulla panchina del Real Madrid. Considerato da molti uno dei migliori allenatori del mondo, dove è andato ha quasi sempre alzato un trofeo. Ecco tutti i suoi successi, squadra per squadra



I TROFEI COL REAL MADRID (11)

2 Supercoppa di Spagna

1 Liga

2 Mondiale per Club

2 Supercoppa Europea

2 Champions

2 Coppa del Re



I TROFEI COL MILAN (8)

2 Champions

2 Supercoppa Europea

1 Scudetto

1 Coppa Italia

1 Supercoppa Italiana

1 Intercontinentale



I TROFEI COL CHELSEA (3)

1 Community Shield

1 Premier League

1 FA Cup



I TROFEI COL BAYERN MONACO (3)

1 Bundesliga

2 Supercoppe di Germania



I TROFEI COL PSG (1)

1 Ligue 1



I TROFEI CON LA JUVENTUS (1)

1 Intertoto



I TROFEI IN CARRIERA

27 trofei totali

12 trofei europei/mondiali

15 trofei nazionali