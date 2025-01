Quanto guadagna Carnesecchi all'Atalanta

Getty Images

Quanto guadagna Carnesecchi all'Atalanta800mila netti, quasi 1,5 milioniPer molti. Classe 2000, può giocare almeno altri dieci anni ad alto livello e dopo la partenza di Musso (Atletico Madrid), è diventato titolare indiscusso della porta dell'Atalanta. Non ha ancora debuttato in Nazionale ma è solo questione di tempo, Spalletti qualche volta l'ha portato in panchina e l'impressione è che presto possa entrare anche lui nelle rotazioni azzurre. Del resto è uno dei migliori portieri del campionato, uno dei pochi italiani e presto diventerà anche un protagonista sul mercato.

- A meno di colpi di scena a gennaio non lascerà l'Atalanta e sarà il titolare tra i pali nerazzurri anche per la seconda parte di stagione, in estate però potrebbe rientrare in un giro di portieri in Italia o... all'estero. Il contratto di Carnesecchi è. Uno stipendio che probabilmente dovrà essere adeguato se si dovesse decidere per un prolungamento, ma che consentirebbe anche ai club interessati di proporre una cifra nettamente superiore rispetto a quella attuale.

- Prima di prendere Di Gregorio la Juventus aveva avuto qualche contatto con l'Atalanta, poi ha virato sull'ex Monza considerando eccessiva la richiesta dei nerazzurri; l'Inter ha speso 20 milioni per Martinez che però al momento non dà garanzie, e potrebbero tornare sul mercato a caccia del dopo. Il Milan si sente sicuro convicino al rinnovo fino al 2029, la Roma haper il quale potrebbe arrivare qualche offerta a fine stagione. Se dovessero liberarsi dei posti tra i pali, Carnesecchi può diventare la prima scelta di chi decide di puntare su un portiere giovane e di qualità.

- All'estero occhio all'interesse dei club inglesi, alcuni si erano già fatti avanti l'estate scorsa con qualche sondaggio esplorativo.in estate e nei prossimi mesi potrebbero esserci dei contatti diretti. L'Atalanta non vuole ancora fissare un prezzo per il portiere classe 2000, a oggi la valutazione si aggira intorno ai 40/50 milioni di euro.