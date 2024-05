Quando e dove si gioca la finale di Europa League

La città di Dublino è stata scelta come la sede dell'ultimo capitolo dell'Europa League 2023/24.ed è il secondo impianto della città dopo il Croke Park (82300 posti, tra i più grandi in Europa). L'Aviva ospita le partite casalinghe della nazionale irlandese; oltre al calcio, però, nell'impianto si giocano anche le partite della nazionale di rugby a 15 e del Leinster Rugby.

- In questo stadio. L'anno scorso si è giocata la finale della Challenge Cup di rugby e della Champions Cup che già dieci anni prima era terminata con la finale a Dublino.- L'Aviva Stadium. Per quell'edizione è stato deciso di giocare in più Paesi, ma lo stadio di Dublino è sato escluso perché non era in grado di ospitare spettatori. L'Irlanda in generale non ha avuto nessun impianto che ha ospitato partite del torneo che si è giocato in altri 11 Paesi (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Azerbaijan, Russia, Ungheria, Danimarca, Romania, Scozia, Olanda).