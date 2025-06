Quanto guadagna Chivu all'Inter

Dopo la scelta di Simone Inzaghi di andare in Arabia Saudita all'Al-Hilal, l'Inter è andata a testa bassa su Cesc Fabregas: l'allenatore spagnolo era l'obiettivo principale della dirigenza nerazzurra, quel nome da cerchiare in rosso per il quale ci hanno provato fino allo sfinimento. Contatti continui, soprattutto con il presidente del Como Mirwan Suwarso che però non ha mai ceduto.- La scelta è ricaduta su un allenatore che conosce bene l'ambiente Inter per averci giocato - è tra gli "eroi" che hanno vinto il Triplete - e per aver iniziato lì la carriera da allenatore nelle giovanili conquistando anche uno scudetto Primavera. Chivu ha firmato un; una cifra inferiore rispetto ai 6,5 (bonus esclusi) che prendeva Simone Inzaghi.

- Chivu aveva parlato così ai canali ufficiali nerazzurri, poco dopo la firma sul contratto: "Sono onorato dell'incarico che mi è stato affidato. Ho la stessa passione e ambizione di prima e la trasmetterò alla squadra perché. Gruppo e appartenenza sono importanti, così come l'ambiente ed essere ambiziosi. Sono cose che portano avani un gruppo e danno autostima. C'è bisogno di tutti noi. C'è bisogno di crederci, di avere l'ambizione ed essere entusiasti per una stagione che ancora non è conclusa e guardare con positività alla prossima".