Come può giocare l'Inter con Chivu

Getty Images

Salutato Simone Inzaghi, l’Inter ha iniziato la caccia al prossimo allenatore. Sulle spalle del tecnico pesa la stanchezza per una stagione durante la quale la squadra è stata in corsa su tre fronti fino alla fine senza però riuscire a portare a casa nessun trofeo:, la fine di un ciclo per alcuni giocatori e per Inzaghi, che ha accettato una proposta importante dell'Al-Hilal e per le prossime due stagioni allenerà in Arabia Saudita.

- Sono in molti a pensare che Cristian Chivu diventerà un grande allenatore. Profilo elegante, idee chiare e due modelli ai quali si ispira: Claudio Ranieri e Josè Mourinho. Due maestri, due punti di riferimento. Nel palmarès di Chivu c'è già uno scudetto Primavera vinto con l'Inter,, caratterialmente è un allenatore di personalità che riesce sempre a tirare fuori il massimo dai suoi giocatori.

- Il profilo preferito dalla coppia Marotta-Ausilio è quello didel Como, per il quale avevano già fatto dei tentativi sia Roma che Bayer Leverkusen ma il club azzurro aveva alzato un muro. Da capire cosa succederà se l'Inter proverà concretamente a portarlo sulla panchina nerazzurra. La prima alternativa allo spagnolo èarrivato secondo in Ligue 1 con il Marsiglia, sullo sfondo, oltre al nome di, rimane anche quello di