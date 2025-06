Quanto guadagna De Bruyne al Napoli

AFP via Getty Images

Kevin De Bruyne è il colpo da novanta del mercato estivo del Napoli. Ed è arrivato nella prima metà di giugno, anticipando la concorrenza di alcuni club che avevano già contattato il giocatore e l'inserimento di altre eventuali società. Un acquisto da Oscar targato Aurelio De Laurentiis, che per convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina azzurra gli ha promesso una sessione da protagonisti.

- Fin dall'inizio della trattativa il centrocampista, svincolato dal Manchester City dopo la fine del contratto, aveva dato apertura al Napoli. Sul belga c'erano anche alcuni club arabi pronti a mettere sul tavolo proposte faraoniche, ma la volontà dell'ex Wolfsburg è sempre stata quella di rimanere in un campionato di alto livello.

- Probabilmente KDB sarà uno degli intoccabili del nuovo Napoli di Conte, quando sarà a disposizione verrà schierato sempre in campo lì dove può fare la differenza:. E' uno dei migliori assist-man al mondo con una visione di gioco che in pochi calciatori hanno, a 33 anni arriva in Italia per fare la differenza.