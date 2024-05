Chi è Liberali, il piccolo Foden del Milan

Getty Images

Una grande piccola Italia. La vittoria ai rigori contro l’Inghilterra ha portato l’under 17 azzurra in semifinale nell’Europeo di categoria dove ad attenderli ci sarà la Danimarca.che aveva riportato il risultato in parità con un gol straordinario. Parte dalla destra, si accentra, serpentina, dribbling secco poi prima di battere il portiere inglese con un rasoterra a fil di palo.- Liberali è al Milan dall’età di 7 anni dopo aver iniziato da piccolissimo nella società La Dominante. Nato a Carate Brianza il 6 aprile del 2007, Mattia è un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista: caratteriale, tecnico e dell’applicazione. In allenamento è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, mai una parola fuori posto, pochi grilli per la testa. Un amore incredibile per il pallone che sa trattare con cura:. Il Milan lo coccola e lo protegge sapendo di avere tra le mani un diamante: non é un caso che abbia già firmato, nel luglio del 2023, il primo contratto da professionista con il club rossonero.

- Liberali in questa stagione, in rossonero, ha realizzato 15 goal in 39 presenze, tra tutte le competizioni. Merito anche di Abate che gli ha trasmesso fiducia ma sopratutto quella fame necessaria per proseguire su un percorso che deve portare al professionismo, perché si sa che il talento aiuta ma poi servono anche altre qualità.. Insieme hanno vinto lo scudetto con gli U15 due stagioni fa con mister Roberto Bertuzzo. Insieme vogliono portare l’Italia sul tetto d’Europa.

- "Quale ragazzo mi ha colpito?". Parole e musica firmate Billy Costacurta, uno che Milanello lo ha vissuto per 20 anni. E che sa cosa voglia dire vestire la maglia rossonera. A questa età i paragoni possono creare aspettative esagerate ma con Liberali vengono quasi automatici perché vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. I sogni sono desideri di felicità, l’Italia con Liberali spera di aver trovato un talento che manca da troppi anni nel nostro calcio.