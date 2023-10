Il Real Madrid, dopo l'acquisto di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund, guardano ancora in Bundesliga per studiare le prossime mosse. Secondo quanto riportano i media spagnoli, i Blancos tengono d'occhio 5 giocatori del campionato tedesco: Alphonso Davies e Jamal Musiala del Bayern Monaco e Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. In parallelo, rimane sempre calda la pista che porta a Xabi Alonso, attuale tecnico proprio del Bayer Leverkusen, individuato da Florentino Perez come possibile successore di Carlo Ancelotti in panchina.