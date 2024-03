Real Madrid, Ancelotti: 'Bellingham ricorda Kakà'

Redazione CM

Jude Bellingham ha stregato Real Madrid e Carlo Ancelotti, che in lui rivede i grandi del passato: "Ha qualcosa che ricorda Kakà".



I blancos saranno impegnati domani contro il Lipsia nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, dopo aver vinto l'andata in Germania 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico delle merengues ha parlato a Sky Sport, lasciandosi andare a un importante paragone per la stella inglese.



LA SFIDA CON IL LIPSIA - "I rischi sono quelli di giocare contro un'ottima squadra, il Lipsia l'ha dimostrato all'andata. All'andata abbiamo sofferto ma abbiamo vinto, sarà una partita trappola solo se non faremo le cose per bene. L'obiettivo è vincere".



POLEMICHE ARBITRALI IN SPAGNA E IN ITALIA - "La Champions League è arbitrata dai migliori... che siano italiani, spagnoli o francesi, quindi il numero di errori si riduce perché la qualità è più elevata".



COSTACURTA HA DETTO CHE BELLINGHAM HA QUALCOSA DI KAKA' - "Sì, ha ragione, ha qualcosa di Kakà. Credo che non ci sia molta differenza. Dall'arrivo di Kakà il gioco è cambiato, così come le caratteristiche dei giocatori in quella posizione. Chi gioca sulla trequarti è un giocatore molto più potente rispetto a venti anni fa. Nel nuovo calcio, il giocatore è più evoluto. Non è più uno specialista, ma sa fare tante cose".