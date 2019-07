Marco Asensio ha finito la stagione prima ancora di iniziarla. Rottura del crociato e addio al prossimo anno. Il giocatore del Real Madrid ha espresso tutto il suo rammarico con un tweet: "Ho iniziato questa stagione con una nuova speranza, curando ogni dettaglio della mia preparazione per fare una grande stagione per me e per i tifosi. Ma la vita ti può colpire in qualsiasi momento e in un istante ti può cambiare completamente tutto. Saranno giorni difficili per accettare tutto, ma ora inizia una nuova sfida personale nella mia vita e sono fiducioso che sarà una gande stagione. I vostri messaggi di sostegno e d'affetto mi danno ancora più forza per affrontare tutto questo. Ci rivedremo, a presto".