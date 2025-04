Real Madrid, con l'addio di Ancelotti si pensa alla rivoluzione: servono 5 grandi colpi, i casi Nico Paz e Alex Jimenez

nonostante il margine di soli 4 punti a 5 giornate dalla fine della Liga e un altro Clàsico da disputare contro il Barcellona mantenga virtualmente aperto ogni discorso. Ilsi lecca le ferite dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa del Re, macon la corte del Brasile per averlo già per gli impegni di qualificazione ai Mondiali di metà giugno sempre più pressante e la scelta di Florentino Perez sempre più orientata sul nome del successore.del tecnico italiano, pronto a liberarsi anticipatamente dal contratto 2026 in virtù di un patto tra gentiluomini stipulato al suo tempo col Bayer Leverkusen.– è stato giocatore dei blancos dal 2009 al 2014 –anche di una rosa che nelle ultime due stagioni è stato rinforzato con due acquisti di grande spessore, tecnico e mediatico, come Jude Bellingham e Kylian Mbappé, ma non è stato strutturalmente puntellato in alcuni ruoli chiave. Florentino Perez non si è ancora espresso in materia, ma i punti sul tavolo sono parecchi e il crollo di rendimento della squadra nell'ultimo mese non può essere ignorato.Courtois e Lunin. Il Real Madrid, anche nella prossima stagione, può contare su due portieri di estrema affidabilità, senza la necessità di intervenire con altri acquisti. A meno che l'estremo difensore ucraino non chieda di avere più spazio, almeno in questo settore non sono previsti investimenti. Differente è il ragionamento sulspesso di grave entità, nelle ultime due stagioni (Eder Militao, Carvajal, Alaba, Mendy).ha retto quasi da solo una situazione che al suo fianco si faceva sempre più complicata di settimana in settimana.(è in scadenza di contratto, non dovrebbe prolungare)Al centro, il giovane Asencio è una bella scoperta, ma nel lungo periodo anche lui si è mostrato ancora un pizzico acerbo per un ambiente che impone certe pressioni., centrale difensivo classe 2005 allevato dalla Juventus ma poi scaricato per questioni di bilancio l'estate scorsa e oggi assoluto protagonista sia in maglia Bournemouth che con quella della Spagna,, sarebbe un investimento per il presente ed il futuro e con qualità tecniche adatte alle merengues. Un altro profilo, più pronto per l'immediato, è quello di: classe '94, dopo due stagioni in Saudi Pro League medita il ritorno in Spagna (ha giocato già nell'Athletic Bilbao) e Madrid sarebbe la degna tappa di conclusione della sua carriera che gli consentirebbe di rimanere nel giro della nazionale., fresco di vittoria della Premier League col Liverpool. Con Carvajal che ambisce a riproporsi al 100% della condizione soltanto con l'inizio della prossima stagione, ad oggi non sono previste ulteriori operazioni in quel settore. Discorso diverso sulla corsia mancina, dove le precarie condizioni fisiche di Mendy impongono riflessioni accurate: in assenza di candidature forti (oggi si rumoreggia di un interesse per Milos Kerkez),, che in rossonero ha dimostrato di sapersi disimpegnare bene su entrambe le corsie e che è un prodotto della cantera madridista.La difesa necessita di innesti, maL'addio inaspettato di Toni Kroos ha lasciato un vuoto, sia da un punto di vista tattico che carismatico, che è stato colpevolmente sottovalutato. Tchouameni e Camavinga non sono mai sbocciati del tutto e la fragilità atletica del secondo è un problema che si aggiunge ad altri.Qualora, per amore del Madrid, scegliesse di prolungare la sua straordinaria avventura spagnola di un altro anno, è impensabile immaginarlo come qualcosa di più di un jolly da spendere in certe partite e in certi momenti. Anche l'amara conclusione dell'ultima sfida col Barcellona ha confermato che, a certi ritmi, il professore croato non può più offrire la consistenza necessaria.al Real Madrid ma costa (ha una clausola da 60 milioni di euro). Basterà?, dopo la stagione estremamente positiva con la maglia del Como (6 goal e 7 assist),per permettergli di consolidare il suo bagaglio di esperienza prima di un eventuale rientro al Real. Nel contratto di cessione del classe 2004 al Como per 6 milioni di euro, le parti hanno concordato unNico Paz è il classico calciatore, giovane e di talento, che nelle squadre di Xabi Alonso troverebbe sempre spazio e il suo futuro, considerando pure i rumors in chiave Inter, può essere legato anche a questo tipo di valutazioni.Oltre ad una compatibilità caratteriale tutta da plasmare, trattandosi di due personalità molto forti e di due stelle di primissima grandezza. Rodrygo non ha saputo ripetere le ultime grandi annate sotto la guida di Ancelotti ed è un nome da monitorare in uscita, alla pari di Endrick, ancora troppo inesperto e “morbido” per un palcoscenico tanto importante. Sembra paradossale dirlo, ma: decisivo in tanti momenti della stagione 2023/2024, anche per la sua unicità nel saper determinare l'esito di una partita da subentrante. Dopo l'addio di Benzema, Florentino ha rinunciato ad un vero nove ma, anche laddove con un nuovo allenatore si scegliesse di proseguire in questa direzione (trasformando sempre più Mbappé in una punta centrale), un acquisto di back-up per avere maggiori soluzioni non sarebbe da scartare.