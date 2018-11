In campo, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il Real Madrid. I deludenti risultati ottenuti con Julen Lopetegui in panchina - che hanno poi portato al suo esonero - non si stanno facendo però risentire fuori dal rettangolo verde, dove le Merengues continuano a volare e a essere sempre più ricche.



ACCORDO RECORD - Come svelato da Marca, infatti, il Real è pronto a firmare un nuovo accordo con il suo storico sponsor tecnico, Adidas, per i prossimi dieci anni: nelle casse dei blancos finirà un miliardo e 100 milioni di euro, pari a 110 milioni a stagione, cifra più alta mai pagata. Il Real raddoppia così il precedente accordo da 52 milioni di euro l'anno e supera gli 85 che riceve il Manchester United, fin qui il club he incassava di più dal proprio sponsor tecnico. Staccatissime, in questa speciale classifica, le italiane: la Juventus riceve sempre da Adidas circa 25 milioni a stagione, il Milan da Puma 12, Inter e Roma da Nike rispettivamente 9,3 e 5,4, mentre il Napoli da Robe di Kappa 7,8.