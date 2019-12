. Lo sanno tutti,vuole assolutamente il crack francese (ha espresso il suo apprezzamento pubblicamente) e i Blancos faranno partire nuovamente l’assalto la prossima estate. Ilha sempre fatto muro, ma ci potrebbe essere una possibile evoluzione che sboccherebbe l’affare. Secondo As, ilper arrivare alla stella parigina sarebbe, considerato positivamente dal ds del Psg Leonardo. Zidane lo impiega poco e ha altre gerarchie in testa, perciò il brasiliano, in caso venisse inserito nell’operazione, potrebbe pensarci e approdare in Francia.