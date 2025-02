Real Madrid-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ritorno dei playoff di UEFA Champions League 2024/25 e al Santiago Bernabeu va in scena il secondo atto di una sfida stellare:I Blancos di Carlo Ancelotti hanno due risultati utili su due dopo la vittoria in rimonta all'ultimo respiro all'Etihad Stadium, 3-2 per gli spagnoli grazie ai gol di Mbappé, Brahim Diaz e Bellingham.I Cityzens di Pep Guardiola sono costretti a ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale: serve una vittoria con due gol di scarto per passare, un successo di misura porterebbe la sfida ai tempi supplementari.

Tutte le informazioni su Real Madrid-Manchester City:: Real Madrid-Manchester City: mercoledì 19 febbraio 2025: 21.00: TV8, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), NOW: Sky Go, NOW

: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Vinicius, Mbappé.. Ancelotti.: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Ake, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland.. Guardiola.- La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252).Sarà possibile vedere la partita in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

La gara sarà visibile anche in chiaro, gratis, su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre).- Real Madrid-Manchester City sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.- La telecronaca della partita è affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.