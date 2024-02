Real Madrid, una leggenda è sicura: 'Brahim Diaz come Messi'

Brahim Diaz è stato il match winner del Real Madrid, con la sua rete decisiva nella sfida contro il Lipsia, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il suo gran gol ha permesso alla squadra di Carlo Ancelotti di battere i tedeschi per 1-0. Una rete strepitosa, dopo una grande azione personale: l'ex trequartista del Milan, eletto MVP della partita, ha calciato da fuori area con il sinistro, piazzando la sfera nell'angolino opposto, festeggiando poi come il compagno Bellingham, assente per infortunio.



Ivan Helguera, leggenda del club spagnolo, ha commentato questa fantastica giocata a Movistar TV: “Il gol di Brahim è un gol alla Messi. Gli danno un calcio ma non cade a terra, rientra, dribbla e mette il pallone nell'angolino. Davvero molto alla Messi".