, nonostante un palmarés non propriamente ricchissimo di trofei.e anche sugli altri campi d'Italia. Un repertorio di altissima qualità grazie ad un sinistro fatato di cui si è innamorato a prima vista l'ex presidente nerazzurroil primo sponsor di Recoba e l'uomo che ha indirizzato molte delle sue scelte di carriera. Se non fosse stato per i suoi ripetuti interventi, la carriera del funambolo di Montevideo avrebbe preso altre strade in più di circostanza. E le sliding doors clamorose non sono mancate.Uno dei due bivi della personalissima vita calcistica del Chino è stato raccontato nel 2020 dal diretto interessato, cheI rapporti tra l'amministratore delegato Luciano Moggi e il procuratore di Recoba, Paco Casal, sono stati sempre buoni del resto. Come confermano le operazioni chiuse negli anni a venire per Daniel Fonseca e Fabian Carini, giusto per citare due esempi. La corte di Massimo Moratti si rivelò però troppo spietata e determinata per non pensare di avere la meglio e, nell'estate che avrebbe portato a San Siro soprattutto Ronaldo il Fenomeno, l'uruguaianoPer poi prendersi subito la scena, all'esordio assoluto in Serie A, con una doppietta da urlo contro il Brescia.- Ma la liaison mancata tra Recoba e la Juventus non finisce qui. Dopo circa 280 partite in nerazzurro e un bottino superiore ai 70 gol,, con lo stesso presidente Moratti che cede alle esigenze tecniche della squadra e prende atto del fatto che l'allenatore dell'epoca Roberto Mancini non abbia più spazio per il suo giocatore prediletto.dopo il terremoto di Calciopoli. Una chiacchierata informale, una richiesta di informazioni per capire se il matrimonio avesse qualche possibilità di essere celebrato.al trasferimento del suo pupillo nella squadra sportivamente più odiata.Al termine di quell'estate, il campione sudamericano avrebbe ugualmente traslocato a Torino, per indossare però la maglia granata. Una storia tutt'altro che memorabile (22 presenze e appena un gol), ma questa è - per l'appunto - un'altra storia.