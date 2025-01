Relevo - Milan, il Manchester United ha offerto Rashford: la situazione

Getty Images

Laè entrata nel vivo e anche se gennaio non è mai stato un mese di spese importanti, potrebbero presentarsi grandi occasioni, specialmente in, visto che c’è la necessità di nuovi innesti per cambiare marcia e provare ad accorciare sul quarto posto (oggi distante 8 punti). L’occasione, per il Diavolo, potrebbe essere rappresentata da, attaccante inglese– Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul portale Relevo, il Manchester United ha proposto l’attaccante inglese al Milan., infatti, non rientra nel progetto tecnico di Ruben Amorim e i Red Devils stanno, così, cercando una nuova sistemazione per il 27enne. Ci sono già stati dei, con lo United che potrebbe cedere il giocatore sulla base di un. Ricordiamo che Marcus percepisce unoa stagione, ma il club inglese sarebbe anche disposto a pagare una parte dell’ingaggio pur di liberarsi del giocatore.

del poco minutaggio che gli è stato concesso fino ad oggi. Nonostante l’arrivo disulla panchina dei Red Devils, infatti, la situazione non è cambiata e i numeri dell’inglese, ad oggi, parlano di 15 presenze in campionato, a fronte di 982 minuti disputati. Le qualità del giocatore sono indiscutibili, ma lo United ha le idee chiare e sta tirando le fila per cederlo.