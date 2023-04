"Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo., ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene". Con queste parole all'ESPN, attaccante del Tigre e della Nazionale italianaSul calciatore classe '99, autore di 8 gol in 11 partite di campionato e che al termine di questa stagione verrà riscattato per 2 milioni di euro (il suo cartellino è tuttora di proprietà del Boca Juniors),che, in attesa di conoscere il futuro di Lukaku, ha avviato da diverso tempo i contatti col club argentino., che in queste ultime settimane ha preso atto dell'inserimento pure dell'Eintracht Francoforte - che sta lavorando sull'individuazione del sostituto del sicuro partente Kolo Muani -per effetto della convocazione di Roberto Mancini in azzurro e i due gol in altrettante partite., altro attaccante in prestito al Tigre proprio dalla società nerazzurra, che potrebbe essere riscattato dagli argentini consentendo così a Marotta ed Ausilio di abbassare la cifra del conguaglio per Retegui.- Una variabile importante quella del prezzo - destinato a crescere se il Tigre riuscirà ad aprire una vera e propria asta - e dell'eventuale contropartita tecnica, alla pari delleche indirizzeranno ogni strategia di mercato dell'Inter in un senso o nell'altro:, fondamentale per garantire una certa stabilità finanziaria,L'Inter resta forte su Retegui, ma i tempi per l'affondo decisivo non sono ancora maturi.