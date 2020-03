“Dea, magica Dea, fai sognare questa tua città”: sono passati quasi tredici anni da quandodedicava il nuovo inno alla squadra della sua città. Allora si festeggiava un grande traguardo, idell’Atalanta, che aveva solo sfiorato l’accesso a un’Europa che sembrava ancora troppo lontana e irraggiungibile.Champions nerazzurri. Non più in un’occasione di festa, ma in uno dei momenti più bui della storia di Bergamo, che piange vittime e malati di Coronavirus a cui riesce a stento a dare un posto letto in ospedale o una sepoltura nel cimitero cittadino. Ha fatto davvero sognare la Dea in questi tredici anni dal suo Inno allo sport che oggi, però, passa in secondo piano e si tramuta in unSì, perché Roby Facchinetti lo sa:un verbo che diventa la chiave di violino di questo brano commovente e suggestivo da cui prende il titolo.“Rinascerò rinascerai, la tempesta che ci travolge, ci piega ma non ci spezzerà,questi giorni cambieranno i nostri giorni ma stavolta impareremo un po’ di più”. Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio hanno tradotto sullo spartito la lotta di Bergamo,, un nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Nello stendere il pezzo-arrangiato da Danilo Ballo - con il mixaggio di Marco Barusso e le chitarre suonate da Diego Arrigoni dei Modà - Roby Facchinetti si è ispirato alle immagini tanto crude quanto reali deifuori dalla loro città. La commozione che l’ha travolto per un simbolo di morte si è trasformata però ben presto ine speranza e inche curano notte e giorno i malati eA supporto del brano è stato realizzato un video contra la sua parte alta e bassa, con i volti del personale ospedaliero, medico, infermieristico di Bergamo e anche dei testimonial dell’Atalanta, mister Gian Piero, il bomber Josipe il goleador Duvan.I cori dell’inedito sono stati cantati da un gruppo di voci bergamasche riunitesi appositamente grazie alla collaborazione di Daniele “Vava” Vavassori, noto artista bergamasco.Roby Facchinetti canta quindi parole intrise di amore e coraggio per la sua città, matutti i proventi dei download, dei diritti d’autore ed editoriali del brano infatti, disponibile su tutte le piattaforme digitali, saranno interamente devoluti -rispettivamente da SonyMusic e dalla SIAE -Inoltre, sarà possibile fare donazioni spontanee sul conto corrente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Rinascerò rinascerai, quando tutto sarà finito,”. E per una volta, non importerà che siano le stelle di Champions, ma quelle dei volti finalmente distesi degli intrepidi e, li saluteranno e li incoraggeranno a ripartire.