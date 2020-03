In un’intervista rilasciata al quotidiano Estado de Sao Paulo, l’ex difensore di Real Madrid e Roma Cicinho ha rivelato dei problemi con l’alcol e il fumo che hanno caratterizzato in negativo gran parte della sua vita: “Avevo 13, forse 14 anni quando ho iniziato a bere. Ero andato al Botafogo, mi avevano detto che la birra era buona così ho iniziato a farne abuso. Ho iniziato con un drink, per poi finire col bere alcol per vent’anni. Ho anche iniziato a fumare in quel periodo, l’ho fatto dal ’99 al 2010. Fumavo e bevevo tutto il giorno”.



NUOVO INIZIO – “Ora però sono guarito: non ho più problemi con sigarette e alcol da otto anni, non tradisco mia moglie e vivo seguendo i principi e gli insegnamenti di Dio. Spero che le persone decidano di prendermi in esempio e di lasciarsi guidare da Dio, vedo molti calciatori brasiliani influenzare negativamente la gente. Il calcio è stata una fase della mia vita, ora ne vivo un’altra in cui cerco di aiutare le persone a non fare ciò che ho fatto io. Faccio anche lezioni motivazionali ora che non sono più in grado di giocare”.