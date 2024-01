Roma, altro striscione di protesta: 'Società fantasma, giocatori senza p... Onore a Mourinho'

"Società fantasma, giocatori senza palle. Onore a te José Mourinho", con questo striscione apparso su via di Boccea i tifosi della Roma pochi minuti fa hanno espresso di muovo tutto il loro dissenso per la decisione di esonerare lo Special One. Il forte legame che si era creato tra i tifosi e il mister ha portato a feroci critiche nei confronti dei Friedkin. Nella giornata di ieri è stato affisso un cartellone con scritto Friedkin out a Via Laurentina. Sabato sono previste altre manifestazioni