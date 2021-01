Coincidenza incredibile quella che in queste ore sta vivendoOppure no? Come appreso da Calciomercato.com,, ex allenatore di Juve e Milan,Il, noto hotelha visto nello stesso momentocome possibileSolo un caso, o è andato in scena un vero e proprio incontro?- Intercettato all'uscita,ha risposto così alla nostra domanda in merito:Nessun commento invece su Dzeko-Sanchez, prima di lasciare l'albergo con l'intermediario di mercato Paolo Busardò.