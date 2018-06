Non solo Kluivert. Il direttore sportivo della Roma Monchi è scatenato e vorrebbe regalare a Eusebio Di Francesco due esterni offensivi nuovi di zecca per il suo 4-3-3 e, secondo quanto riferito dal quotidiano olandese Telegraaf, il club giallorosso è piuttosto attivo anche su Hakim Ziyech, altro gioiello dell'Ajax. L'attaccante marocchino classe '93 è un vero e proprio pallino del dirigente spagnolo, folgorato dai 9 gol e i 17 assist stagionali con i Lancieri ma anche dall'intesa naturale in campo creatasi proprio con Kluivert.



L'idea della Roma sarebbe dunque di acquistare entrambi, mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro, valutazione ritenuta insufficiente dall'Ajax, che solo per Ziyech chiede più di 30 milioni e che continua a fare opposizione per il figlio d'arte, che però va in scadenza di contratto tra un anno e ha già un accordo verbale col club italiano. Secondo il Telegraaf, la scorsa settimana Monchi si è recato in Olanda per incontrare il procuratore di Ziyech, Mustapha Nakhli, e sottoporgli l'offerta di contratto quinquennale che avrebbe già incontrato il gradimento del giocatore. La doppia trattativa è solamente agli albori, la Roma sogna il doppio colpo.