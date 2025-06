Roma, caccia al bomber per Gasperini: sfida al Napoli per Lucca e all'Inter per Bonny, tutti i nomi

è da poco diventato il nuovo allenatore della, e sebbene le sue idee tattiche ancora non possano ovviamente essere state apprese da una rosa che ancora non ha avuto modo di allenare, ci sonoe perplessità che l'allenatore di Grugliasco ha condiviso conal fine di arrivare preparati sul mercato., da sempre fiore all'occhiello delle sue gestioni, ma che nel suo modo di vedere

Tammydi ritorno dal Milan e il suo importantissimo stipendio, salvo sorprese, diranno addio (c'è il Fenerbahce) e con lui se non ci saranno novità, potrebbe partire anche anche Eldor(che di mercato ne ha molto meno). Il grosso punto di domanda è però legato ad Artem, su cui la Roma ha investito tanto nella passata stagione, ma che non è per caratteristiche il centravanti ideale di Gasperini. Sarà da valutare sul campo, ma nel frattempo dal mercato dovrà arrivare un 9 alternativo altrettanto importante o che a quei livelli ci potrebbe arrivare in breve tempo.

- Il primo nome fatto da Gasperini alla dirigenza giallorossa in quest'ottica è stato quello di. Sull'attaccante dell'Udinese Gasperini è convinto di riuscire a fare un lavoro molto simile a quello fatto con Duvan Zapata affiancandolo a talenti come Dybala e Soulé.che da tempo ha mollato Jonathan David e che sta trattando sulla base di 20 milioni più bonus con il club friulano per regalare a Conte il vice-Lukaku.L'alternativa per cui la Roma ha provato ad avviare dei contatti èdel Parma su cui però, a sua volta, c'è da tempo l'Inter. Per caratteristiche il centravanti ricorda molto il primo Zapata visto all'Atalanta, ma il classe 2003 francese ha già un accordo con i nerazzurri che possono essere battuti soltanto alzando l'asticella di una possibile offerta al club ducale.

Se da un lato il nome dial momento non trova conferme in quel di Trigoria, sono due le alternative che il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta provando a tenere in piedi anche se con idee tattiche e caratteristiche fisiche differenti. La pista percon il Lecce potrebbe essere in discesa dati gli ottimi rapporti con Pantaleo Corvino. Quella che porta invece ain uscita dal Napoli stravolgerebbe l'impianto tattico sia dell'attuale rosa sia di quella futura, ma anche in passato, ogni tanto, Gasperini ha saputo giocare con un 9 atipico. La sensazione è che le cifre finali faranno la differenza. Con una squadra da reinventare e un budget limitato per i discorsi legati al Fair Play Uefa, i giallorossi dovranno continuare a fare di necessità virtù.