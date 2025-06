Rosa Roma 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva

La Roma dopo una stagione a due facce riparte con l’ex tecnico dell’Atalanta che ha chiesto almeno 4/5 acquisti per migliorare la rosa. Ghisolfi dovrà essere bravo ad acquistare giocatori adatti al gioco di Gasp tenendo sempre in considerazione i paletti del FFP.– La prima grande operazione estiva porta al rinnovo di Mile Svilar. Grazie all’intervento di Ranieri le parti sono ad un passo dalla fumata bianca dopo settimane complicate. La Roma ha messo sul piatto 3 milioni più 200mila euro di bonus. Prossima settimana verranno sistemati gli ultimi dettagli. In partenza Gollini (che ha da poco cambiato agente). Per lui sirene arabe, i giallorossi per il ruolo di secondo portiere pensano a. Il terzo sarà Zelezny: il polacco arriva dalla Juventus Primavera e prenderà il posto di Marin che ha firmato con il Paris Saint Germain.

– Una piccola rivoluzione ci sarà in difesa. Hanno salutato Nelsson ema sono pronti a tornare dai prestiti Kumbulla ed Hermoso. Entrambi verranno valutati ma difficilmente resteranno. Non si toccano i pilastri Mancini e Ndicka. Per rinforzare il pacchetto arretrato occhi su(clausola da 28 milioni) e Balerdi. Piace anche il classe 2007 Pasalic. Angeliño può salutare: l’Al-Hilal dopo il Mondiale per Club tornerà alla carica. Per il sostituto la Roma valuta De Cuyper e Gosens. Saluterà anche Saud ed è in bilico Celik. Sulla destra occhi su Ratiu

– Gasperini ripartirà dalla coppia-Cristante. Il primo è il giocatore perfetto per il suo stile di gioco, mentre il secondo è un fedelissimo ed è stata bloccata la cessione al Como. Pisilli non verrà ceduto, mentre andrà via Paredes. Il Boca pagherà la clausola da 3,5 milioni di euro. Un colpo in mediana verrà fatto: piacedel Brighton. Pallino di Gasperini già la scorsa estate. Ghisolfi farà un ultimo tentativo per Saelemaekers.non verrà ceduto causa infortunio e Gian Piero proverà a rivitalizzare il capitano giallorosso.

– Regna il caos intorno al pacchetto offensivo della Roma. Abraham andrà via: su di lui il Fenerbahce di Mourinho e l’Everton. Shomurodov e Dovbyk saranno da valutare. L’attaccante ucraino non ha ancora ricevuto richieste allettanti e prima vuole confrontarsi col nuovo allenatore. Piacementre l’idea Scamacca non prende ancora quota. Si allontana Lucca che è vicino al Napoli. Soulé ed El Shaarawy rimarranno a Roma, ma Gasperini si aspetta su un colpo sulla fascia sinistra per il suo 3-4-3.(piace a Udinese e Torino) vuole convincere Gasp. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra la Roma e Dybala per parlare del rinnovo del contratto.