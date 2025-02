Roma, chi è Salah-Eddine: ha girato i vivai d'Olanda, una freccia in fascia fra moda e motocross

L'ultimo giorno di calciomercato ha regalato allatre colpi importanti per completare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Gourna-Douath è sicuramente il nome più conosciuto, ma non va sottovalutato l'impatto che potrebbe avere anche, terzino sinistro olandese ma di origini marocchine classe 2002 arrivato a titolo definitivo per 8 milioni più 2 di bonus dal Twente.Nato ad Amsterdam da una famiglia di chiare origini marocchine, Salah Eddine ha letteralmente girato i migliori vivai d'olanda. Gli inizi con l'AFC, società satellite dell'Ajax, poi il passaggio nell'Az Alkmaar, quindi l'approdo ufficiale nel settore giovanile dell'Ajax che ha addirittura speso per acquistarlo giovanissimo nell'estate del 2018. Nel 2022 il primo prestito al Twente che poi a gennaio 2024 lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 750 mila euro.

Va detto che è sempre stato abituato a giocare in una linea difensiva a 4 e in questa stagione fra Eredivisie ed Europa League (ha affrontato anche la Lazio sebbene sia uscito sconfitto 2-0) ha collezionato- Salah-Eddine ha completato tutta la trafila nelle nazionali giovanili dell'Olanda dall'Under 15 fino all'Under 21 con cui ha già 9 presenze all'attivo. Fuori dal campo è molto attento al mondo della moda, con diversi marchi tenuti in forte considerazione nel vestirsi. Adora però anche l'adrenalina che sanno dare le moto e in particolare quelle da motocross.