Roma, decisione presa su Angelino. Contatti per il rinnovo di Svilar che vale 30 milioni

La sconfitta contro l’Atalanta ha il sapore quasi di condanna per la Roma che ora può solo sperare in un mezzo miracolo per ottenere il pass per la prossima Champions League. I piani sul mercato non cambiano e si delineano già le prima strategie. A partire dall’esterno difensivo spagnolo Angelino: De Rossi ha lavorato tanto per l’adattamento ai suoi schemi e ora spinge per l’acquisto a titolo definitivo.

La Roma per Angelino vanta un diritto di riscatto con il Lipsia di 5 milioni di euro.. I Friedkin comunicheranno presto la volontà di riscattarlo al club tedesco. Quando? Appena verrà annunciato il nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Tiago Pinto.

Partito anche in questa annata come riserva di Rui Patricio, Mile Svilar si è meritato la fiducia di De Rossi con una serie di prove di altissimo livello.E ora la società giallorossa vuole il rinnovo e ha già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 1999.