Senza l’infortunio di Abraham forse sarebbe già nella capitale. Alvaroresta in corsa con tutte le difficoltà del caso e ilda non sottovalutare. L’impossibilità di cedere l’inglese (out fino a febbraio) ha complicato i piani di Pinto che però resta vigile sulla situazione legata allo spagnolo come ha anticipato calciomercato.com . E’ lui l’obiettivo numero uno diper il reparto offensivo che ha bisogno di esperienza oltre che di gol.Preferenze non ne ha, fretta nemmeno.L’Atletico Madrid gli ha sottoposto il rinnovo di contratto con contratto spalmato, per accettarlo lo spagnolo ha chiestoUn’occasione d’oro, come lo stipendio di Morata però che al momento guadagna quasi 9 milioni e non può usufruire del Decreto Crescita. Il rinnovo sarà a cifre più basse, anche perché il contratto è in scadenza 2024. Tre anni fa accettò di ridurselo pur di tornare alla Juve. Mourinho ci ha parlato e sa cosa può ottenere dalla coppia Dybala-Morata.. Il West Ham per ora non apre al prestito, ma anche in questo caso fretta non ce n’è. Il duello Roma-Milan, dopo Aouar, Ndicka e Traorè, è più vivo che mai.