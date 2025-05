Roma-Fiorentina formazioni, dove vederla in tv e streaming

BELGA MAG/AFP via Getty Images

La Roma ospita la Fiorentina dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter. Prosegue la rincorsa al quarto posto per entrambe le squadre che sono divise da un solo punto in classifica. I giallorossi cercano ‘vendetta’ dopo il 5-1 subito nella gara d’andata quando in panchina c’era ancora Ivan Juric. I viola cercano di recuperare energie dopo la trasferta in Spagna contro il Betis. Giovedì il ritorno della finale di Conference League.

Partita: Roma-FiorentinaData: domenica 4 maggioOrario: 18Canale Tv: Dazn, SkyStreaming: Dazn, Sky Go, Now(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saeleamekers, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.. Ranieri(3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Adli, Gosens; Gudmundsson, Kean.. Palladino.Ranieri ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Recuperati anche Nelsson e Saud. Out Dybala. Rischio forfait per Cataldi che si è fatto male giovedì contro il Betis. Out anche Dodò.

: La partita tra Roma e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su Sky, in particolare su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).: Roma-Fiorentina sarà visibile anche in streaming, in tutti i casi tramite abbonamento, grazie a DAZN, Sky e NOW. Per quanto riguarda DAZN e NOW basta scaricare e utilizzare l'app su qualsiasi dispositivo mobile (pc, celllulare, tablet) o accedere ai rispettivi siti, mentre Sky mette a disposizione dei propri clienti l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.