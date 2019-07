e i giovani Cangiano e Petrelli., e stanno per intavolare nuove trattative.E' il nome più caldo e rappresenterebbe una manna dal cielo per entrambi i club. La Juventus, infatti, si libererebbe di un esubero pesante mentre la Roma coprirebbe il probabile vuoto lasciato daIl fratello dell'agente però è stato chiaro: "In Italia resta solo alla Juve". Sarà vero?L'altro nome caldo dell'estate è Nicolò, ma le due parti proseguiranno i contatti. Nell'affare potrebbe finire il cartellinoLa Juve è disposta a girarlo alla Roma anche in questo caso con la formula delAnche in questo caso entrambi i club realizzerebbero una doppia plusvalenza. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com